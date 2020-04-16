يويفا يجتمع لمناقشة الخروج من أزمة مباريات الأبطال ويوروباليج المؤجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن عقد اجتماعا، الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات فيروس كورونا ووضعية المباريات المؤجلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ونتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تعليق كافة المباريات المحلية، إلى جانب تأجيل مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى مع منح الأولوية للاتحادات المحلية لإنهاء مسابقاتها.

وجاء في بيان يويفا: "ستجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم معبر الفيديو يوم الخميس المقبل (23 أبريل) لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وتأثيره على كرة القدم الأوروبية".

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واضاف: "سيتبع هذا الاجتماع جلسة إعلامية لأمناء الاتحادات الأعضاء الـ 55 في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء 21 أبريل".

وكان هناك سيناريو مقترح، يفيد بلعب المباريات المتبقية من بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي كلها مقرها في نفس المدينة (اسطنبول لدوري الأبطال ، غدانسك لدوري أوروبا)، على أن تقام في أواخر شهر يوليو أو أواخر أغسطس (بعد إنهاء المباريات المحلية) من مباراة واحدة في مراحل دور المغلوب.

جدير بالذكر أن بعض الدول مثل إسبانيا وإيطاليا بصدد العودة للتدريبات خلال شهر مايو المقبل، بينما اتخذت الأندية الألمانية قرار العودة للتدريبات قبل عدة اسابيع.