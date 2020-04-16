والده: نيمار لا يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال والد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، أن نجم باريس سان جيرمان سعيد في ملعب الأمراء، لافتًا إلى أنه لا يريد مغادرة النادي الفرنسي.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من برشلونة الإسباني، حيث قامت إدارة النادي الباريسي بدفع الشرط الجزائي في عقد نيمار والمقدر بقيمة 222 مليون يورو

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وخلال بث مباشر عبر تطبيق "انستجرام" قال والد نيمار: "اللاعب سعيد في باريس ولا يريد مغادرة النادي".

وأضاف: "هو دائما من يختار المسار الذي يريد السير نحوه، نحن نتناقش فقط في الأمور الإدارية للوصول إلى أفضل عقد".

وارتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، خاصة بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، إلا أن الحال استقر به للبقاء في ملعب الأمراء، لكن التقارير الإسبانية عادت لتربط البرازيلي بالعودة إلى كامب نو خلال الصيف المقبل.ش