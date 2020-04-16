تقارير: الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لمدافع الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
زعمت تقارير صحفية مغربية أن نادي الزمالك تقدم بعرض مغري لدى وكيل الدولي المغربي أشرف داري مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت صحيفة "LE360" المغربية، أن إدارة الزمالك قدمت عرضًا لوكيل أشرف داري في ظل المستويات التي قدمها اللاعب رفقة فريق الوداد قبل أن يتعرض للإصابة على مستوى الركبة.
ويخوض اللاعب بعد العملية الجراحية التي تعرض لها مرحلة التأهيل من أجل العودة للملاعب مرة أخرى فور استئناف المسابقات سواء كانت المحلية أو القارية في ظل توقف الأنشطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان نادي الزمالك ارتبط بالتعاقد مع ثنائي الوداد محمد الناهيري ووليد الكرتي بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية مغربية في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك في مشواره القاري بعد وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فريق الرجاء المغربي، في المقابل يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي.
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