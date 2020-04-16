مدافع يوفنتوس السابق يشيد بـ"كفاح" ساري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال فابيو كانافارو لاعب يوفنتوس السابق ومدرب مدرب جوانجزو إيفرجراند الصيني الحالي، إن ماوريسيو ساري مدرب بيانكونيري يكافح من أجل نقل أفكاره في تورينو.
وتولى ساري القيادة الفنية ليوفنتوس مطلع الموسم الحالي بعد نهاية مشوار قصير مع تشيلسي.
وقال كانافارو لـ Sport Mediaset "أعتقد أن ساري مدرب كبير ، إنه يكافح من أجل نقل أفكاره ، ربما أكثر مما كان متوقعا في البداية".
وتعرض ساري لانتقاد لاذعة بسبب أداء بيانكونيري هذا الموسم، لكن الفريق حافظ على تواجده في منافستي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا قبل تعليق المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وقاد ساري يوفنتوس خلال 37 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 27 مباراة، تعادل في 5 وخسر في مثلهم.
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