مدرب بروميتش: حجازي تعافى من الإصابة.. وجاهز للمشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث سلافين بيليتش، المدير الفني للفريق الأول بنادي وست بروميتش ألبيون، عن موقف أحمد حجازي مدافع الفريق الإنجليزي من الإصابة التي سبق وتعرض لها في أوتار الركبة.

وكان حجازي قد تعرض للإصابة في فبراير الماضي خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد ويجان في تشامبيونشيب.

وخلال تصريحات نقلها موقع "expressandstar" أكد بيليتش تعافي أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني وزميله جرادي ديجانانا من الإصابة التي تعرضا لها قبل تعليق المباريات المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مدرب وست بروميتش: "سنستفيد من فترة التوقف الحالية، كل نادي كان لديه إصابات بين صفوفه".

Advertisements

وتابع: "حجازي تعافي بشكل تام، يتدرب جيدا وكان من المفترض أن يعود في غضون أسبوع قبل تعليق المباريات".

وواصل: "نفس الشيئ بالنسبة لجرادي، فترة الراحة كافية ليعود الجميع بشكل أفضل".

وأكمل: "مازال أمامنا تحديا في البطولة، لا نعرف متى سيتم استئناف المباريات، من الممكن أن نلعب مباراة كل 3 أيام لذلك سنحتاج لفرقة كبيرة".

جدير بالذكر يحتل المركز الثاني في جدول تشانبيونشيب برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليدز يونايتد المتصدر.