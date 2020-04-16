المنياوي يتحدث عن.. استكمال الدوري.. تخفيض الأجور.. وتقليص الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي، إنه قرار استكمال بطولة الدوري للموسم الحالي "غير رحيم" باللاعبين، لافتًا إلى أن مقترح تقليص عدد الأجانب في الدوري المصري صائب.

وقال المنياوي، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الجميع ينتظر القرار الذي ستتخذه أندية أوروبا، في رأيي إن استكمال الموسم قرار غير رحيم باللاعبين".

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وأضاف المنياوي: "نحن نواجه وباء عالمي، الموقف سيئ على المستوى العالمي، لن نستطيع العودة قبل شهر رمضان، وبالتالي فستؤجل العودة إلى ما بعد رمضان، وقت طويل بدون تدريب للاعبين، فكم شهر سيحتاج اللاعبون للتحضير لاستكمال الموسم، وأي عقلية تقول أن يتلاحم الموسم الحالي مع المقبل؟!".

وعن مقترح تقليص الأجانب، قال مدير الكرة بالاسماعيلي: "أوافق عليه تماما، لأن زيادة عدد الأجانب لا يفيد المنتخب الوطني، اللاعيبن المحترفين لا يضيفون للدوري المصري، الأفضل منح فرصة للمحليين لاكتساب خبرات تعود بالنفع على المنتخب".

وبسؤاله عن تخفيض العقود في النادي ونسبة المشاركة، قال المنياوي: "منتظرين اتحاد الكرة، واتحاد الكرة منتظر قرار رسمي من فيفا، ما سيتم الإعلان الرسمي عنه سيتم تطبيقه، أما نسبة المشاركة فتلك مشكلة أخر، أي لاعب لن يستطع لعب 70% أو 75% من المباريات لن يحصل على جزء من عقده".