آرسنال يقترب من نجم باريس سان جيرمان

اقترب آرسنال الإنجليزي، من حسم التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن لايفن كورزاوا

نجم باريس سان جيرمان بات قريب من الانتقال إلى صفوف آرسنال، خلال الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي.

يذكر أن العديد من الأندية وعلى رأسها برشلونة، تسعى للتعاقد مع كورزاوا لكون الصفقة مجانية، ولن تكلف خزينة أي نادي الكثير من الأموال.