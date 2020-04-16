يوفنتوس يسعى للحفاظ على نجم الفريق بعقد طويل الأمد

بدأت إدارة يوفنتوس الإيطالي، تدرس الإبقاء على ربط نجم الفريق بعقد طويل الأمد مع البيانكونيري خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس يبحث تقديم عقد مدى الحياة للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، من أجل ضمان تواجده مع السيدة العجوز، نظرا

لكون اللاعب من أهم عناصر الفريق التي تدعم مشروع يوفنتوس المستقبلي.

وأضافت "ما تريده إدارة يوفنتوس هو تكرار ما حدث مع أليساندرو ديل بييرو مرة أخرى مع ديبالا، حيث ظل الأول ضمن

صفوف السيدة العجوز لمدة 19 عاما على الرغم من تألقه ورغبة العديد من الأندية الكبرى في الحصول على توقيعه".

يذكر أن ديبالا كان على وشك الرحيل في الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الصفقة باءت بالفشل بسب أمور مادية، وخلال الموسم الحالي قبل توقفه عاد النجم الأرجنتيني للتألق مرة أخرى مع البيانكونيري.