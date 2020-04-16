لاعب الزمالك السابق يدعم طارق حامد

دعم أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق طارق حامد لاعب الفريق الحالي ضد الانتقادات التي توجه له في أغلب الفترات.

وكتب عيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بص يا ابني الي بيحبه ربه

بيحبب فيه خلقه انت الناس في ضهرك وجمهور الزمالك خير مثال لذلك سيبك من اي حد وانا عارف انت بتفكر ازي انت دايس علي الكل وهما بيحاولو بقالهم ٣ او ٤ سنين يوقعوك والاعلام كله ماشاء الله كلهم ماشيين علي نهج اكل العيش اهم،، احرق فيهم وكيد فيهم واحنا في ضهرك".

وكان طارق حامد شارك في تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي وكذلك السوبر المحلي على حساب الأهلي خلال شهر فبراير الماضي.