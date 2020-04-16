مفاجأة .. فيفا لم يصرف مرتبات اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية للجبلاية حتى الآن لم تتقاضَ الرواتب الشهرية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

أبلغ مسئولو الفيفا اللجنة الخماسية عند اتخاذ قرار تعيينها لإدارة اتحاد الكرة، على صرف رواتب

عبارة عن بدل اجتماعات بصفة شهرية، بقيمة 5 آلاف دولار لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، و3 آلاف دولار لكل عضو باللجنة، إلا أن الفيفا حتى الآن لم يصرف البدلات، بحسب تأكيدات مسئولي اتحاد الكرة، عكس ما كان يتردد منذ تولي اللجنة بأنها تحصل على مرتبات شهرية.

والجدير بالذكر أن اللجنة الخماسية تولت مهمة إدارة شئون الجبلاية منذ شهر أغسطس الماضي، بعد استقالة مجلس الإدارة السابق بقيادة هاني أبو ريدة، على خلفية خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.