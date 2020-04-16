مانشستر يونايتد يتمسك بنجم استون فيلا

يواصل فريق مانشستر يونايتد إهتمامه بضم نجم أستون فيلا، للإنضمام إلى صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع جاك جريليش لاعب خط وسط أستون فيلا، خلال الصيف الماضي، وجدد طلبه في الانتقالات الشتوية الأخيرة. لمانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع جاك جريليش لاعب خط وسط أستون فيلا، خلال الصيف الماضي، وجدد طلبه في الانتقالات الشتوية الأخيرة. واوضحت أن اليونايتد حريص على ضم جريليش رغم الازمة الإقتصادية في الفترة الحالية، نتيجة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا. واختتمت أن أستون فيلا مستعد للتخلي عن جريليش سواء هبط إلى دوري الدرجة الأولى أو استمر في البريميرليج.

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