برشلونة يتفاوض مع وكلاء لاوتارو مارتينيز

بدأ وكلاء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان، مفاوضاتهم مع برشلونة الإسباني الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إنه مع ضغط برشلونة من أجل التعاقد

مع لاوتارو، بدأ ممثلي اللاعب في التفاوض مع مسئولي الفريق الكتالوني.

وأوضحت أنه مع رغبة برشلونة الشديدة في الحصول على خدمات لاوتارو، فإنه سيكون على استعداد

لإدخال لاعب في الصفقة خاصة مع ارتفاع الشرط الجزائي في عقد المهاجم الارجنتيني الذي يصل إلى 111 مليون يورو.

يذكر ان لاوتارو بات محل إهتمام العديد من الأندية الأوروبية بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع انتر ميلان، إلا أن برشلونة هو الأقرب لضم النجم الارجنتيني.