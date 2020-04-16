بدأ وكلاء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان، مفاوضاتهم مع برشلونة الإسباني الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات المقبلة.
وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إنه مع ضغط برشلونة من أجل التعاقدمع لاوتارو، بدأ ممثلي اللاعب في التفاوض مع مسئولي الفريق الكتالوني.
وأوضحت أنه مع رغبة برشلونة الشديدة في الحصول على خدمات لاوتارو، فإنه سيكون على استعدادلإدخال لاعب في الصفقة خاصة مع ارتفاع الشرط الجزائي في عقد المهاجم الارجنتيني الذي يصل إلى 111 مليون يورو.
يذكر ان لاوتارو بات محل إهتمام العديد من الأندية الأوروبية بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع انتر ميلان، إلا أن برشلونة هو الأقرب لضم النجم الارجنتيني.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتفاوض مع وكلاء لاوتارو مارتينيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.