مدرب برشلونة : من الصعب عودة الدوري الأسباني قريبًا

اكد كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني الكروي أنه يرى صعوبة في استئناف الدوري الإسباني قريبا. وقال سيتيين لإذاعة "أر أيه سي 1" : يبدو لي أن الأمر سيكون صعبا جدا وغير قابل للتطبيق. سيكون صعبا جدا وغير قابل للتطبيق. وأضاف: لست مقتنعا أننا سنتمكن من العودة للتدريبات قريبا وفقا لقراءة ما قرأته. يذكر أنه تم تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا لحين إشعار آخر بسبب أزمة فيروس "كورونا" رغم أن رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس اقترح إمكانية استئناف المسابقات يوم 28 مايو المقبل تحت بروتوكلات صارمة للحفاظ على صحة اللاعبين والمدربين.

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