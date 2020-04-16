ميدو يُهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، تهنئة خاصة إلى حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بمناسبة عيد ميلاده.
نشر ميدو صورة له رفقة حازم إمام
ويجمع ميدو صداقة كبيرة بحازم إمام حيث لعب الثنائي في الزمالك ثم اجتمعا في العمل بالتحليل الرياضي معًا خلال الفترة الأخيرة.
ونجح حازم إمام في كتابة اسمه من ذهب في تاريخ نادي الزمالك، بكونه واحدًا من أمهر لاعبي الزمالك على مر التاريخ.
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