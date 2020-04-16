والد نيمار يصدم برشلونة

تلقى برشلونة الإسباني صدمة بشأن فكرة إستعادة خدمات البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، بعد تصريحات والد اللاعب.
وكان والد نيمار قال عبر فيديو على موقع تبادل الصور "إنستجرام" أن ابنهسعيد مع باريس سان جيرمان، ولا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي.
وأوضح أن نيمار هو من يحدد ما يريد، مشدداً إنه يعملمعه للوصول لأفضل تعاقد والبيئة التي يؤدي فيها مهنته كلاعب كرة بأفضل طريقة ممكنة.
يذكر أن برشلونة كان يرغب في إستعادة نيمار الذي رحل عن صفوف البلوجرانا منذ موسمين، وتوجه إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
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