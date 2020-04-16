مورا: توتنهام سيعاني في حال رحيل هاري كين

اعترف البرازيلي لوكاس مورا مهاجم توتنهام هوتسبير بإن فريقه سيعاني في حال رحيل القائد هاري كين في نهاية هذا الموسم.

كما إعترف مورا بأن توتنهام يتلقى كل موسم عروضا لكين مشيرا الى صعوبة العثورعلى لاعب مثله.

وقال مورا : كين لاعب محوري في خطط المدرب جوزيه مورينيو مشددا على ثقته من

أن مورينيو يريد الاحتفاظ به ويعتمد عليه في الفترة المتبقية من الموسم ويضعه في حساباته بالموسم المقبل أيضا.

ويمتد عقد كين مع توتنهام حتى 2024 لكنه قال الشهر الماضي إنه قد يغادر إذا لم يمض النادي اللندني في الاتجاه الصحيح.

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وكين قائد منتخب إنجلترا أيضا هو ثالث أفضل هداف في تاريخ توتنهام لكنه لم يتوج بأي لقب حتى الآن

ويتعافى كين، الذي سجل 11 هدفا في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية قبل توقف كرة القدم الإنجليزية لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا.

واحتل توتنهام المركز الثامن قبل توقف الدوري بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.