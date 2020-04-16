اجتمعت، اللجنة التي عينها الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، للتخطيط للمرحلة المُقبلة، عبر تقنية الفيديو، من أجل مناقشة الصعوبات التي تواجه كرة القدم الجزائرية في الوقت الحالي اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، وترأس هذا الاجتماع رئيس الفاف “خير الدين زطشي“.

وأصدرت اللجنة، عدة قرارات فيما يتعلق بمرحلة ما بعد فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على بعض النقاط التي أوصى بها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، براعيتها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر وجميع دول العالم.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الجزائري، بعدما أعلنت السلطات الجزائرية، عن تمديد مرحلة توقف كل النشاطات بما فيها الرياضية في كل الولايات التي دخلها فيروس كورونا.

أندية الدوري الجزائري تلقى الدعم لتخفيض رواتب اللاعبين

وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، دعم الأندية المحترفة في قضية تخفيض أجور اللاعبين، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها جميع الفرق بسبب توقف النشاط الرياضي، ليعطي بذلك الإذن لرؤساء الأندية في بدأ التفاوض مع لاعبيهم بخصوص تخفيض رواتبهم بسبب توقف جميع المسابقات، بما فيها التدريبات الجماعية، بسبب الفيروس التاجي.

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كما أعلنت “الفاف”، أن عقود اللاعبين تبقى جارية حتى نهاية الموسم الحالي، والذي توقف في 16 مارس الماضي، بحيث لن يسمح لأي لاعب بمغادرة فريقه الحالي إلى فريق آخر، حتى تنتهي كامل مباريات الموسم الجاري.

وقالت “الفاف” في بيان لها على موقعها الرسمي: “للحفاظ على نزاهة المنافسة ومصالح الاندية، تبقى عقود اللاعبين جارية الى غاية نهاية الموسم الحالي 2019-2020، مهما كان تاريخ نهاية هذه العقود”.

وفيما يتعلق باستئناف المنافسة، اعتبرت اللجنة المعنية من “الفاف”، أنه من المبكر الحديث عن عودة النشاط الرياضي في ظل عدم تحديد موعد لانتهاء فترة الحجر الصحي، والعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية، كما تم تكليف الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم، بتنصيب لجنة ترتبط بكل من المديرية الفنية واللجنة الطبية الفيدرالية لدراسة أفضل إمكانية لوضع السيناريو الملائم من اجل استئناف المسابقات.