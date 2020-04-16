الامارات | أذكى لاعب إماراتي يتفوق على أبطال العالم من منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن أذكى لاعب إماراتي يتفوق على أبطال العالم من منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي، والمصنف الأول محليا، سالم عبدالرحمن، نخبة من أبطال العالم للشطرنج ضمن بطولة "تحدي الثلاثاء"، التي ينظمها الموقع الشطرنجي العالمي "تشيس كوم"، وتلعب بنظام الشطرنج الخاطف الافتراضي.

وتمكن سالم من الفوز في ثمانية مواجهات خاضها في البطولة الأولى التي أقيمت في إطار الحجر المنزلي، وتعادل مرة فقط في الجولة التاسعة والاخيرة مع المصنف الرابع عالميا الروسي أيان نيبومياتشي، ليحصد في الأخير لقب البطولة.

وشارك في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، في مقدمتهم المصنف الأول عالميا في الشطرنج الخاطف الامريكي الاستاذ الدولي الكبير هيكارو ناكامورا، بالإضافة إلى بطل العالم للشطرنج الخاطف ٣ مرات الاستاذ الدولي الروسي الكبير الكسندر جريتشوك، والبطل الهولندي انيش جيري، والمصنف الرابع عالميا الروسي أيان نيبومياتشي.

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وظهر سالم بمستوى فني كبير اتسم بالدقة في الحسابات، اذ نجح باقتدار في أن يدير أصعب مواجهاته في البطولة، ضد الاستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسيف بعد أن حصل الروسي على أفضلية جيدة في وسط الدور، ولكنه تمكن من قلب أفضلية المباراة لصالحه في مرحلة ضغط الوقت نهاية المباراة.

وفي الجولة الأخيرة حصل الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن على أفضلية ممتازة في مباراته مع المصنف الرابع عالميا الروسي نيبومياتشي، ولكنه آثر على عدم المجازفة، إذ أن نتيجة التعادل كانت كافية لتحقيق لقب البطولة ليحصل على ٨.٥ نقطه من الجولات التسع جولات.

و تساوى على المركز الثاني ٧ لاعبين، كان ابرزهم الاستاذ الدولي الكبير الارميني اندرسيان زافين، والروسي أيان نيبومياتشي و الأمريكي جاتا كامسكي، برصيد ٨ نقاط، وبفارق نصف نقطة عن صاحب المركز الأول، بينما حصلت بطلة العالم السابقة الاوكرانية ألكسندرا كوستنيوك على جائزة أفضل لاعبة برصيد ٧ نقاط .وشارك بالبطولة ١١٢٦ لاعبا من جميع أنحاء العالم.