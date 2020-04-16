الامارات | كينو: سأختار الأهلي إذا عدت إلى الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن كينو: سأختار الأهلي إذا عدت إلى الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الجزيرة، البرازيلي ماركوس كينو، أنه في حال عودته إلى الدوري المصري، سيختار اللعب في صفوف الأهلي. وقال كينو لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية، إنه لم يتلقّ أي عروض من الأهلي والزمالك، لافتاً إلى أنه في حال عدم استمراره مع الجزيرة، الذي يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة، ومنحته إدارة نادي بيراميدز حق اختيار وجهته المقبلة بالمفاضلة بين قطبي الكرة المصرية، سيختار اللعب في صفوف "الأحمر".
ويلعب اللاعب البرازيلي صفوف الجزيرة حالياً على سبيل الإعارة، حتى شهر يونيو المقبل، إذ انضم إلى بيراميدز في الموسم الماضي قادماً من بالميراس البرازيلي، مقابل 10 ملايين دولار.
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