شكرا لقرائتكم خبر عن حكيمي: لا أعلم متى أعود إلى الريال.. وأندية أوروبية تطلب خدماتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال المغربي الدولي أشرف حكيمي مدافع بوروسيا دورتموند الألماني إنه لا يعرف على الإطلاق ما إذا كان سيعود لنادي ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء إعارته لدورتموند في يوليو المقبل.

وأكد حكيمي /2 عاما، في تصريحاته لـ«كادينا سير» الإسبانية أنه لم يتحدث حتى الآن مع دورتموند أو الريال.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتخيل العودة للريال في مطلع يوليو المقبل حال استكمال الموسم وتمديده لما بعد هذا التاريخ بسبب توقفه حاليا نتيجة أزمة وباء كورونا، قال حكيمي: إذا استكمل الموسم، أعتقد أنه سيسمح لي بالاستمرار مع دورتموند لحين إنهاء الموسم في الدوري المحلي والبطولات الأخرى.

وقال حكيمي إنه لا يعلم متى سينتهي عقده مع الريال. وأشار: «وكيلي سيعتني بهذا الأمر. لا أفكر في هذا على الاطلاق. ولا أعلم في أي عام سينتهي عقدي مع الريال».