شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يشعل الحرب بين جالاط سراى وبشكتاش.. واللاعب يفضل «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشعل محمود حسن تريزيجيه لاعب آستون فيلا الإنجليزي الميركاتو الصيفي المقبل قبل أن ينطلق ويحدد له موعد بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم ومنها الممكلة المتحدة.

ووفقا لتقارير تركية، فأن النجم المصري اشعل الحرب بين جالاطا سراي وبشكتاش لخطفه خلال الصيف المقبل من فريقه الإنجليزي الذي يرفض في التفريط حتى تحديد هوية الدوري الإنجليزي ومعرفة هل سيتم إلغائه أو استئنافه مرة أخرى.

وذكرت عدة صحف إنجليزية الأسبوع الماضي أن محمود حسن تريزيجيه يفضل البقاء داخل الدوري الإنجليزي وعدم الخروج منه إلا من الباب الكبير بعد انتقاله للأندية الكبرى أمثال ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد والمان سيتي.

بدأ تريزيجيه بدأ مسيرته مع الأهلي، وشارك مع الفريق الأول في سن 18 وساعد الفريق على الفوز بدوري أبطال أفريقيا في 2012 و2013.

في عام 2015، انضم إلى الفريق البلجيكي أندرلخت على سبيل الإعارة وتم جعل هذه الخطوة دائمة في وقت لاحق إلا أنه كافح لإثبات نفسه في الفريق الأول وقضى الموسمين التاليين معارا، في المرة الأولى مع الفريق البلجيكي الآخر موسكرون، وفي المرة الثانية مع الفريق التركي قاسم باشا.

مع قاسم باشا، أصبح أفضل هداف مصري في الدوري التركي الدرجة الأولى في موسم واحد، مما دفع النادي لجعل صفقة الانتقال دائمة في عام 2018. بعد أن مثل مصر في فريقي تحت 20 وتحت-23، شارك تريزيجيه أساسيا لأول مرة مع منتخب مصر في عام 2014 في سن 19 في ودية ضد كينيا. أدرج اسمه في تشكيلة مصر لكأس العالم 2018، ولعب في جميع مباريات المجموعة الثلاث. حتى الآن، شارك في 38 مباراة مع بلاده وسجل 6 أهداف.

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