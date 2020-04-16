شكرا لقرائتكم محمد عمارة: على معلول أفضل محترف فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عمارة نجم الأهلى السابق أن التونسى على معلول ظهير ايسر القلعة الحمراء أفضل محترفين الدورى المصرى لما قدمه مع الأهلى منذ قدومه .

وقال محمد عمارة فى تصريح لـ الخليج 365 أن اللاعب المغربى خالد بوطيب محترف الزمالك الذى فسخ عقده مؤخرا مع الأبيض لم يقدم جديدا مع القلعة البيضاء .

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وشهدت الأيام الماضية حالة جدل بين الأندية بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.