شكرا لقرائتكم الجبلاية ردا على خطابات الأندية حول مصير الدورى: الأمور مازالت غير واضحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد مسئولو اتحاد الكرة، على خطابات عدد كبير من أندية القسمين الثانى والثالث بشأن إلغاء الدورى هذا الموسم، بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا وعدم وضوح الرؤية حول مصير الدورى.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن الجبلاية ترفض الغاء الدورى وتتمسك باستمراره، موضحا أنه لا يوجد فى دولة فى العالم أعلنت الغاء الدورى هذا الموسم حتى يعلن اتحاد الكرة المصرى الغاء الدورى هذا الموسم، خاصة وأن ازمة كورونا هى أزمة عالمية وليست تخص مصر فقط.

وتلقى اتحاد الكرة، عددا كبيرا من الخطابات من أندية القسم الثانى وعلى رأسها أندية سوهاج وأسيوط وأبو تيج وتليفونات بنى سويف وغيرها، تطالب اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بإعلان إلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، بسبب تعليق النشاط الرياضى وعدم وضوح الرؤية حول موعد عودة الدورى فى ظل انتشار فيروس كورونا، وهو ما يكبد الاندية أعباء مالية إضافية.

كما طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، عقد جلسة مع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى من أجل من مناقشة الوضع الحالى وفرص عودة مسابقة الدورى العام للإستئناف ، والسيناريوهات التى يضعها اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة.

Advertisements

ووضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل وكذلك مباريات نصف النهائى بدورى الابطال والكونفدرالية الافريقية ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة في منح فرصة لانتهاء الموسم الجاري حتي شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، علي ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر علي أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين ، في ظل الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون حاليا .