شكرا لقرائتكم الأهلى يؤجل اجتماعه من أجل حسم بعض الملفات العالقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تأجيل الاجتماع الذى كان مُقرراً له أواخر الأسبوع الجاري لنهاية الأسبوع المقبل بسبب عدم الانتهاء من عدة ملفات سيتم حسمها ومناقشتها في الاجتماع المقبل ويأتي في مقدمتها تخفيض عقود اللاعبين في مختلف الألعاب بالنادي.

وكان مجلس الإدارة ينوي الاجتماع الأسبوع الجاري لمناقشة عدة ملفات رياضية وإدارية وإنشائية بجانب قضية تخفيض عقود اللاعبين والمدربين بسبب الأزمة المالية الراهنة التى يعيشها العالم كله جراء وباء "كورونا" لكن عدم الإنتهاء من التصوّر الذى سيُقدمه أعضاء المجلس ومديري كافة الإدارات بالنادي للخروج من هذه الأزمة جعل المجلس يستقر على تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل.

كان مجلس الأهلي قد طالب في اجتماعه الأخير كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود في فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادي يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لأدارة النادي ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.

ويناقش مجلس الأهلى فى اجتماعه المقرر المقبل تصوّر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة عن كيفية الخروج من المأزق الحالي كما يبحث المجلس تصور الأعضاء للتخفيض المُنتظر للاعبي فريق كرة القدم بأن قيمة العقود من جل تجاوز الفترة الحالية الصعبة التى يعاني منها العالم كله.

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من ناحية أخرى كشف مدير الكرة عن مفاوضاته مع لاعبي الفريق لتخفيض عقود اللاعبين تزامناً مع أزمة كورونا التي ساهمت بالطبع في إرهاق خزائن الأندية بل واقتصاد دول العالم ، موضحاً أنه قدّم تصّوره لمدلس إدارة النادي والقرار في "يد" المجلس.

وتابع: "لسنا أغنى من برشلونة وريال مدريد، فميزانية الناديين قد تساوي ميزانية دول صغيرة في العالم، موضحاً أن لاعبى الأهلى استجابوا لفكرة تخفيض العقود بنسبة 100%".

كما جدد سيد عبد الحفيظ رفضه القرار الذى ينوى اتحاد الكرة تطبيقه خلال الموسم المقبل بتقليص اللاعبين الأجانب، موضحاً أن خسائر هذا القرار على جميع الأندية ومنها الأهلى بالطبع ستكون باهظة لذا لابد من دراسة القرار جيداً قبل إعلانه وتطبيقه.

وقال عبد الحفيظ، الأهلى يضم 5 أو 6 لاعبين أجانب ما بين مقيد فى القائمة أو معار لأندية أخرى لذا ليس من المنطقى إصدار قرار بمثل هذا الأهمية دون دراسة، موضحاً أن هذا قرار تقليص الأجانب وعدم اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، يُعني أن عدد الأجانب بالفريق خلال الموسم الجديد سيكون 3 لاعبين فقط".