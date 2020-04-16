جائزة بلجيكا الكبرى: مصير موعد 30 أغسطس يواجه سيناريوهات عدة

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بروكسل: بات مصير سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والمقرر في 30 أغسطس، معلقا وفي مواجهة سيناريوهات عدة مطروحة، بحسب المنظمين، في أعقاب قرار الحكومة الأربعاء حظر التجمعات حتى 31 من الشهر المذكور بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرة السباق فانيسا ماييه لوكالة "بلجا" المحلية ليل الأربعاء "كل السيناريوهات ممكنة: ستتم مناقشة خيارات التأجيل٬ إقامته من دون جماهير أو إلغائه. لا يمكن لأحد اليوم التنبؤ بما سيكون عليه الحال بعد أربعة أشهر ونصف شهر".

وتابعت "تبقى الأولوية المطلقة صحة البلجيكيين والمشجعين الذين يأتون الى حلبة سبا-فرانكورشان"، إحدى أشهر الحلبات المضيفة لسباقات الفورمولا واحد في روزنامة بطولة العالم.

ويبدو ان السباق سيكون عمليا بين خيارين سبق لهما ان طالا المراحل التسع الأولى لبطولة 2020، أي التأجيل أو الإلغاء، مع استبعاد التقارير الصحافية البلجيكية إقامته من دون جمهور. وأوردت صحيفة "لا ديرنيير أور" ان سلطات مقاطعة والونيا التي توفر مساهمة مالية لإقامة السباق، ستمتنع عن ذلك بحال إقامته من دون مشجعين، نظرا لما سيسببه ذلك من تراجع هائل في إيراداته.

واكتفت ماييه بالقول "سنعمل مع الحكومة على السيناريوهات المحتملة وغير المحتملة".

وبعد القرار الذي أعلنته الحكومة البلجيكية الأربعاء، توقف بيع التذاكر للسباق. وبحسب التقارير، سبق للمنظمين ان باعوا 65 ألف تذكرة ليوم السباق (30 أغسطس)، و165 ألفا بالاجمال لنهاية الأسبوع (تجارب يومي الجمعة والسبت، والسباق الرئيسي الأحد).

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وحال تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 131 ألف شخص حول العالم، دون انطلاق موسم 2020 في بطولة الفئة الأولى، وأثّر على مختلف مواعيده التي كانت مقررة حتى منتصف يونيو على الأقل.

وكان من المفترض أن ينطلق الموسم في 15 مارس من حلبة ألبرت بارك الأسترالية، لكن المنظمين قرروا إلغاء السباق بعد انسحاب فريق ماكلارين إثر إصابة أحد العاملين فيه بالفيروس.

وكانت تلك بداية الفوضى في روزنامة الموسم، اذ تم أيضا إلغاء سباق جائزة موناكو الكبرى، وتأجيل سبع مراحل أخرى هي البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا وأذربيجان وكندا.

ولم يتم تحديد مواعيد جديدة للسباقات المؤجلة.

وبحسب جدول البطولة، فسباق جائزة فرنسا الكبرى المقرر في 28 حزيران/يونيو هو الموعد الأول الذي لا يزال مدرجا. لكن منظميه أعلنوا هذا الأسبوع انهم سيتخذون قرارا بشأن مصيره في الأيام القليلة المقبلة.