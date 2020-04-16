شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة للطائرة تعيد تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن إعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات عقب عودة النشاط المتوقف حاليا لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا.

وقال سامح حمدى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه بصدد وضع تصور لتشكيل اللجان الجديدة، وعلى رأسها لجنة المنتخبات من أجل إختيار الأجهزة الفنية لجميع المراحل السنية فى المرحلة المقبلة .

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وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

وأكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أنه ملتزم تماماً بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.

فيما أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا، عن تقليل عدد ساعات العمل للموظفين فى الاتحاد خلال يومى العمل الأحد والأربعاء من أجل الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يوجد موظفين ينتهى وقت عملهم فى الثانية ظهرا وآخرين فى الرابعة عصرا لتقليل الأعداد.