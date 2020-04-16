شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعى بعد تنازله عن نصف راتبه فى الاتحاد: أقل ما نقدمه للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرعى، المدير الفنى لفريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، أن تنازله عن نصف راتبه فى النادى سيكون لحين انتهاء الأزمة التى تمر بها البلاد، والخاصة بفيروس كورونا .

وقال مرعى، فى تصريحات خاصة، هذا أقل ما يجب أن نفعله مع النادى فى الظروف الحالية، ونرجو أن تعود الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت، حتى يعود النشاط مرة أخرى.

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وأضاف المدير الفنى للسلة أن كل أفراد الجهاز الفنى قاموا بنفس التنازل، حبا وتفاهما مهما للأمر وليس إجبارا من مجلس الإدارة، وفيما يخص لاعبى الفريق فهم يتفهمون الأزمة أيضا، وسيتنازل عدد منهم على أن يتم ذلك وفقا لوجهة نظرهم دون تدخل إدارى، فالأمر كله يندرج تحت بند "الحرية الشخصية".

يذكر أن محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى وافق على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالتنازل عن 50% من راتبه خلال فترة توقف الدورى الحالية.

وجاء قرار مدرب الاتحاد بسبب الحالة الاقتصادية غير الجيدة بالمرة التى يمر بها العالم أجمع، والتى تسببت فى ايقاف النشاط الرياضى والكروى فى كل دوريات العالم بسبب انتشار ڤيروس كورونا.