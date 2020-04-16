شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل الحراس بخير قبل مونديال اليد.. هنداوى والطيار وعلى وحميد وطه الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جماهير كرة اليد المصرية تشعر بحالة من الطمأنينة على مستقبل حراسة مرمى منتخب مصر قبل مونديال 2021، والتى ستسضيفه مصر على أرضها وسط جمهورها بطموح وأمال تحقيق ميدالية.

ويمتلك منتخب مصر لكرة اليد قوة كبيرة فى ظل امتلاكه عناصر الشباب والخبرات فى مركز حراسة المرمى، حيث يرصد الخليج 365 أبرز حراس اليد على الساحة حاليا فى التقرير التالى:

لا أحد يستطيع أن يختلف على قوى وصلابة الحارس العملاق لكرة اليد كريم هنداوى المحترف فى صفوف كونستانتا الرومانى، خاصة أنه لعب فى عدد كبير من الأندية خلال مسيرته المحلية و الاحترافية وأبرزها فى القطببين الأهلى و الزمالك.

كما أن النادى الأهلى يمتلك حارسا واعدا استطاع أن يثبت نفسه بسرعة الصاروخ من خلال تألقه الملفت للانتباه فى كأس العالم الأخيرة بالدنمارك ألا وهو محمد عصام الطيار، حيث إنه حارس يمتلك طموح قوى فى تثبيت اقدامه فى صفوف الفراعنة.

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يمتلك حارس الزمالك الحالى محمد على خبرات واسعة والذى أثبت بقوة جدارته فى هذا المركز بعدما رحل عن صفوف الأهلى الذى شهد قوة انطلاقته فى رحيل مفاجئ عن القلعة الحمراء.



محمد على

بينما تمتلك حراسة مرمى منتخب مصر حارس قوى فى صفوف الأهلى وهو عبد الرحمن طه الحارس الذى تألق بقوة فى مومديال الشباب بإسبانيا والتى حصلت مصر خلاله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ولا يجب أن نذكر حراسة المرمى فى مصر ولم نذكر الحارس الواعد عبد الرحمن حميد الحاصل على لقب أفضل حارس مرمى فى العالم بمونديال مقدونيا للناشئين، التى حصلت مصر على لقبه مؤخرا والذى يعد حارس المستقبل.