شكرا لقرائتكم خبر عن المبشرون بالعودة للقطبين.. شريف وصلاح وباسم للأهلي.. ورفعت وفتوح للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أكثر من لاعب بالأهلي والزمالك معارون لأندية أخرى، سواء مصرية أو خارجية، ضمنوا العودة واللعب بقميص أحد القطبين فى الموسم المقبل، بعدما نالوا إعجاب إدارة أنديتهم التى ترغب فى استعادتهم وعدم تجديد الإعارة أو البيع فى الصيف المقبل، بعد المستوى الجيد الذى قدموه خلال فترة الإعارة، فى الوقت الذى لا يزال موقف البعض الآخر غامضا.

ويرغب غالبية لاعبي الأهلي والزمالك المعارين فى تحديد مصيرهم، سواء بالعودة أو استمرار إعارتهم أو بيعهم، من أجل حسم مستقبلهم سواء بالاستمرار مع الأندية التى يلعبون بها أو البحث عن نادٍ جديد يلعبون فى صفوفه، ويكون تحديا جديدا فى مشوارهم، خاصة فى ظل صعوبة استعادة كل اللاعبين المعارين من القطبين



لمتابعة التفاصيل من هنا:من جهته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مُتحمس لعودة بعض اللاعبين المُعارين، بعدما ظهروا بشكل جيد خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المدير الفنى يتابع هذا الملف بشكل جيد من أجل تحديد اللاعبين القادرين على إضافة جديد للفريق حال عودتهم.

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وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، فايلر مُعجب ببعض المُعارين، منهم محمد شريف على سبيل المثال الذى قدم موسما جيدا مع إنبي، لذا من الممكن عودته بنسبة كبيرة، لكن هذا لم يُحسم بشكل نهائى، ففى حال عودة النشاط الرياضى المُجمّد حالياً بسبب وباء "كورونا" سيكون أمام الفريق 17 مباراة بالدوري.

وكان فايلر قد أعلن عدم حاجته لبقاء صالح جمعة بالفريق لكن إدارة النادي فشلت في تسويق اللاعب خلال يناير الماضي لذا سيتم تسويقه الصيف المقبل ، كما تحفّظ فايلر على عودة أزارو بعد إنتهاء الإعارة.

وتحدث عبد الحفيظ عن الثلاثي حسام عاشور، وأحمد فتحي، وشريف إكرامي بعدما تقرر رجحيلهم من النادي بنهاية الموسم الجاري حيث رفض الاهلي تجديد عقود عاشور وإكرامي فيما رفض أحمد فتحي العرض الأهلاوي ورحل لبيراميدز ، وقال مدير الكرة: الثلاثي مُستمر معنا، لقد قدم تاريخا وأرقاما جيدة جدا، ومستمر معنا لنهاية الموسم فنيا بشكل جيد ونتمنى لهم التوفيق في قرارهم" وشدد على أن حسام عاشور مازال قائد الاهلي حتى الأن فهذه هي قواعد النادي ولا يمكن إختراقها.