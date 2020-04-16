المصرى يراقب المحترفين عبر برنامج أون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، لاعبيه المحترفين عن طريق برنامج أون لاين لمعرفة مدى استجابتهم للبرنامج الموضوع من قبل المدير الفنى تحت رقابة من الدكتور حليم أخصائى التأهيل ومخطط أحمال الفريق.

وكان الجهاز الفنى قد رفض سفر اللاعبين المحترفين بالمصرى وهم ايزى ايميكا وأوستن أموتو وسعيدو صنبورى ومحمود وادى ومفتاح طقطق حفاظا عليهم من وباء كورونا .

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وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم أعلن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

ويأمل طارق العشرى فى حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية حتى عودتهم للتدريبات بشكل طبيعى وذلك خلال فترة الحجر المنزلى الذى فرضته الدولة حفاظا على المواطنين من وباء كورونا القاتل.

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أنه يراقب تدريبات اللاعبين الأفارقة بالنادى بنفسه خوفا من زيادة الوزن أو التقصير فى أداء التدريبات، مؤكدا أنه سيواجه هذا الأمر بكل حسم طبقا للائحة الموضوعة وموقع عليها اللاعبون جميعا.