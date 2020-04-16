شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن بديل رفعت وسيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى عن بدائل للثنائى أحمد رفعت والبوركينى رزاق سيسيه المعارين من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالى بعد طلب مسئولى الأبيض عودتهما لصفوف الفريق عقب انتهاء إعاراتهما.

وقد أكد مسئولو الزمالك عودة أحمد رفعت بشكل رسمى لصفوف الفريق بناء على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض، بعد تألقه مع زعيم الثغر، بينما يحاول مسئولو الأبيض تسويق سيسيه فى إحدى دول الخليج الراغبة فى التعاقد معه.

وكشف مصدر بالاتحاد السكندرى أن إدارة سيد البلد كانت قد حددت ما يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين جنيه، من أجل الحصول على خدمات أحمد رفعت بصورة نهائية على أن يتم سداد 6 ملايين جنيه بصورة فورية مع تقسيط باقى القيمة المالية التى سيتم الاتفاق حولها مع الزمالك خلال المرحلة الحالية .

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من ناحية أخرى أصبح فى حكم المؤكد رحيل المالى ويلسون اكاكبو مدافع الاتحاد السكندرى عن صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبل بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط مع إلغاء بند اعتبار أحد لاعبى شمال أفريقيا لاعبا محليا وهو ما سيجعل بعض الأندية تستغنى عن محترفيها.

ولم يشارك ويلسون مع الاتحاد السكندرى منذ انطلاق الموسم الحالى خلال فترة تواجد طلعت يوسف على رأس القيادة الفنية للفريق الذى اعتمد فى بداية الموسم على محمود رزق ومحمد أنور كثنائى دفاعى ثم قام بإدخال إسلام جمال الوافد من الزمالك بجانب محمود رزق.

كان طلعت يوسف قد وافق على رحيل ويلسون خلال فترة الانتقالات الشتوية لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه، إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء على أمل المشاركة من جديد.