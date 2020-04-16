لماذا لم يتدرب رونالدينيو أيام الإثنين؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف اللاعب التشيلي باتريسيو روبيو، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، عن عادات غريبة لأسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، زميله السابق في فريق “كيريتارو” المكسيكي.

روبيو قال في تصريحات نقلتها القناة المكسيكية “أزتيكا - Azteca” عن ذكرياته مع رونالدينيو، الذي لعب إلى جانبه لموسم واحد في فريق كويريتارو المكسيكي: كنا نلعب دائما مبارياتنا في أيام الجمعة، لأن لكل ناد تقويمه الخاص به في الدوري المكسيكي.

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اللاعب أضاف، بعد انتهاء المباراة، كان رونالدينيو يسافر على متن طائرته الخاصة إلى كانكون أو بلايا ديل كارمن، ويعود يوم الثلاثاء، لم أره قط يتدرب يوم الاثنين، لقد كان لاعبا رائعا.

رونالدينيو اعتاد على السفر إلى كانكون وبلايا ديل كارمن وهما من المدن السياحية الرئيسية في المكسيك في منطقة البحر الكاريبي، بدلا من حضور التدريب يوم الاثنين خلال فترة وجوده في فريق كويريتارو.

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