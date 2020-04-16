ليونيل ميسي يدعم الأبطال المجهولين ويتفاعل مع موهبة إيرانية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، تحية للطواقم الطبية التي تكافح ضد فيروس كورونا المستجد، مشيدا بتضحياتها.

ليونيل ميسي قال في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: بعد انتهاء الأسبوع العالمي للعاملين بمجال الصحة أرسل لهم الشكر الكبير على العمل الذين يقومون به.

النجم الأرجنتيني أضاف، أبطال مجهولون يتحملون أياما وليال طويلة بعيدا عن عائلاتهم من أجل تأمين سلامة عائلاتنا من فيروس كورونا، هذا إلى جانب استمرارهم في العناية بالنساء الحوامل والحفاظ على سلامة أرواح الأطفال والشباب.

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قائد منتخب الأرجنتين كان قد حثّ المواطنين الأرجنتينيين على البقاء في بيوتهم وذلك عبر رسالة نشرها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقال فيها: “كلما كان الفوز أصعب، كلما كنت أكثر سعادة بتحقيقه، إذا بقيت في المنزل، فكلنا نفوز، التزم بذلك”.

ميسي كان قد رد على الطفل الإيراني آرات حسيني الذي قام بنشر مهاراته عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».. ووجه التحية لميسي، حيث قال له: مرحبا ليو ميسي أنا أحبك، ليقوم الأرجنتيني بالرد عليه قائلا: شكراً آرات، لديك الكثير من الموهبة، مثير للإعجاب، عناق.