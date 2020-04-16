تسريب رسالة راموس قبل إعلان ارتباطه بوالدة نيمار دا سيلفا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت رسالة بعثها الشاب تياجو راموس، إلى النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بعدما سربتها وسائل إعلامية بريطانية، قبل إعلان والدة الأخير ارتباطها بالأول.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فقد جاء في الرسالة التي كتبها راموس في عام 2017: “نيمار أنت رائع، لا أعرف كيف أشرح مشاعري لكوني معجبا بشخص مثلك.. أتحفز عندما أشاهدك تلعب.. آمل أن أقرأ ذات يوم هذه الرسالة معك، وأن أكون مثل أخيك ونلعب معا”.

راموس الذي ارتبط مؤخرا بوالدة نيمار أضاف، أعلم أنني سأقابلك ذات يوم، لأنني صبي حالم لا أتخلى عن أهدافي.. وتمنى راموس في ختام رسالته السعادة والنجاح لنيمار.

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رغبة راموس تحققت في يناير من العام الجاري، عندما التقى نيمار للمرة الأولى، حيث التقط معه صورة ونشرها على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد هذا اللقاء بأشهر، وبالتحديد الأحد الماضي، أعلنت والدة نيمار، نادين غونسالفين البالغة من العمر 52 عاما، ارتباطها براموس الذي يصغرها بنحو 30 عاما.

كانت نادين غونزالفيس والدة اللاعب البرازيلي نيمار، قد أثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير وووسائل الإعلام العالمية بعد إعلان ارتباطها بشاب يصغرها بـ 30 سنة فيما يصغر نجلها نيمار بست سنوات.

صحيفة “لانسيه” البرازيلية ذكرت أن والدة نيمار ارتبطت بتياغو راموس، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، ويلعب في نادي (فور كيه إيزي) للألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن) الذي يتنافس في دوري (إن إف إيه)، وهي بطولة للهواة وتعتبر بوابة للمسابقات الاحترافية”.