صحيفة بريطانية تكشف فضائح عشيق والدة نيمار دا سيلفا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أفادت تقارير إعلامية، أن تياغو راموس العشيق “الصغير” لوالدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، كان على علاقة مع عدد من الرجال، بينهم الطباخ الشخضي لنجم فريق سان جيرمان الفرنسي.
صحيفة “The Sun” البريطانية، ذكرت إن تياغو راموس كان على علاقة في السابق مع العديد من الرجال، بمن فيهم ماورو الطباخ الشخصي لنيمار، إضافة إلى ثلاثة رجال آخرين على الأقل، وهم الممثل والفنان الكوميدي البرازيلي كارلينهوس مايا، والمليونير إدواردو بيريرا، ومستشار العلاقات العامة إيرينالدو أوليفر.
والدة نيمار نادين غونسالفين البالغة من العمر 52 عاما، كانت قد أعلنت مؤخرا ارتباطها بالشاب تياغو راموس البالغ من العمر 22 عاما، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، مع شريكها الجديد وعلقت عليها: “هذا الأمر لا يمكن تفسيره إذا كنت تعيش”.
صحيفة “uol” البرازيلية، أشارت إلى أن راموس حضر حفل عيد ميلاد صديقه نيمار، في فبراير الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، والتقط الصور مع النجم الباريسي، وأكد أنه أفضل يوم قضاه، وعلى ما يبدو أن تلك الحفلة كانت سر العلاقة بين نادين وراموس، حيث تعرفت عليه وأعجبت به أم نيمار لتبدأ العلاقة بينهما.
يذكر أن تياغو راموس يمارس لعبة free fair الإلكترونية في نادي “4K Easy”، وهو الفريق الذي يتنافس في دوري NFA، وهي بطولة للهواة وتعتبر بوابة للمسابقات الاحترافية في هذه اللعبة الإلكترونية.
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