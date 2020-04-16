لفتة إنسانية رائعة من ديفيد بيكهام تجاه رجل مسن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفتة إنسانية لقام لها النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سابقا، حيث زار أحد مشجعي فريق ليفربول في منزله، يعاني من مرض السرطان.

صحيفة “The Sun” البريطانية، ذكرت أن زيارة النجم الشهير بيكهام لمشج ليفربول المسن ديفيد روبرتس (70 عاما)، تأتي ضمن مشروع المؤسسة الخيرية “Age UK”، ويعتبر تنظم لقاءات بين شخصيات شهيرة وكبار السن الذين واجهوا صعوبات في الحياة، جزءا من اتجاهات هذه المؤسسة.

روبرتس مشجع “الريدز” قال: جاء ديفيد في الوقت المحدد، كما وعد، قلت له مرحبا، كيف حالك؟، إنه رجل رائع، لقد تحدثنا حول ما سيحدث للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ومانشستر يونايتد، وعن تشجيعي لفريق ليفربول.

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المشجع أضاف، أعطاني أيضا حقيبة جيدة لي ولعائلتي، أعتقد أن الزيارة كانت بالنسبة إلي بقدر ما كنت أعتني بهم منذ أن خضعت لعملية سرطان في ديسمبر، والتي كنت أقاتلها بمساعدة ودعم من العائلة والأصدقاء (بمن فيهم الجيران وزملاء العمل) لثلاثة أعوام.

يذكر أن ديفيد بيكهام دافع عن ألوان مانشستر يونايتد العدو اللدود لليفربول، في الفترة ما بين (1993-2003) قبل الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

النجم الإنجليزي حمل شارة قائد منتخب بلاده ودافع عن ألوان “الأسود الثلاثة” في 115 مباراة، وأحرز خلالها 15 هدفا.