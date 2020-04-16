الامارات | الروسي أرتيمييف يحرز لقب بطولة "خلك في البيت" لأساتذة الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي أرتيمييف يحرز لقب بطولة "خلك في البيت" لأساتذة الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أبريل 2020

تُوّج الروسي، فلاديسلاف ارتيمييف، بلقب بطولة "خلك في البيت" لأساتذة الشطرنج عن بُعد، التي اختتمت مساء أمس، ونظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية. وحلّ في المركز الثاني الأوكراني، اوليكسندر بورتنك، فيما جاء في بالمرتبة الثالثة الروسي دانييل دوبوف.

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وحصدت جائزة أفضل لاعبة في البطولة، الأستاذة الدولية الكبيرة البولندية اننا كوبيكا، كما شهدت البطولة مشاركة قياسية من قبل حَمَلة الألقاب الشطرنجية الرفيعة، وبلغ عددهم 1146 لاعباً ولاعبة، يمثلون 106 دول.

وشارك في البطولة المصنف الأول في العالم بالشطرنج الخاطف هيكارو ناكامورا من الولايات المتحدة، والمصنف الثالث فاشير لاغراف من فرنسا، ووصيف بطل العالم بالشطرنج الكلاسيكي فابيانو كاروانا من الولايات المتحدة.

ومن الإمارات شارك نخبة من نجوم اللعبة، أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، والأستاذ الدولي عمر نعمان، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، وأساتذة الاتحاد الدولي فيصل كشواني، وإبراهيم الخوري وأحمد الخوري، إضافة إلى المرشحة للأستاذة الدولية، روضة عيسى السركال.