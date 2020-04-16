شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في قائمة أسرع لاعبي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، النجم المصري العالمي محمد صلاح، ضمن قائمة أسرع لاعبي كرة القدم في العالم، برفقة نجوم الدوريات الأوربية التي ضمن 10 لاعبين أمثال كليان مبابي نجم منتخب فرنسا وفريق سان جيرمان.

وجاءت سرعة محمد صلاح وفقا للتقرير الفرنسي بمعدل لايقل عن 35 كيلو مترا في الساعة. وتصدر القائمة الفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان بمعدل سرعة بلغ 36 كيلو مترا في الساعة.

وجاء كريم بلعربي لاعب باير ليفركوزين- 35.27 كيلو متر/ الساعة، في المركز الثاني، يليه كايل ووكر لاعب السيتي- 35.21 كيلو متر/ الساعة، ثم ساني لاعب مانشستر سيتي- 35.04 كيلو متر/ الساعة.، ثم ويليامز لاعب أتيليتك بلباو- 35.7 كيلو متر/ الساعة، ثم أوبابميانج لاعب أرسنال- 35.5 كيلو متر/ الساعة، ثم كنجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ- 35 كيلو متر/ الساعة، وثامنا، محمد صلاح لاعب ليفربول- 35 كيلو متر/ الساعة، ثم ألفارو أودريوزولا لاعب الريال المعار لبايرن- 34.99 كيلو متر/ الساعة، وأخيرا، ناتشو هيرنانديز لاعب ريال مدريد- 34.62 كيلو متر/الساعة.