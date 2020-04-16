شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يختار «ميسي» ضمن فريق أحلامه.. ويتجاهل «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار السويدي زالاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق ميلان الإيطالي، 11 لاعبًا يمثلون تشكيل فريق أحلامه، من ضمنهم قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، والبرازيلي رونالدينيو، وبراهيموفيتش نفسه، فيما خلت القائمة من اسم أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تشكيلة فريق أحلام إبراهيموفيتش والتي جاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: «الإيطالي» بوفون.

في خط الدفاع: «البرازيلي» ماكسويل، «الإيطالي» أليساندرو نيستا، «البرازيلي» تياجو سيلفا، «الفرنسي» ليليان تورام.

في خط الوسط: «التشيكي» بافل نيدفيد، «الإسباني» تشافي هيرنانديز، «الفرنسي» باتريك فييرا.

في خط الهجوم: «البرازيلي» رونالدينيو، «الأرجنتيني» ميسي، «السويدي» إبراهيموفيتش.

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