مرتضى مصور: «كارتيرون» طلب عودة أحمد رفعت لصفوف الزمالك (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي، طلب عودة أحمد رفعت، لاعب النادي المعار لفريق الاتحاد السكندري، لصفوف الزمالك مع بداية الموسم المقبل.
وحل أحمد رفعت مساء أمس، ضيفا على الإعلامي خالد الغندور في قناة الزمالك، وأعلن الغندور، أن مرتضى منصور، أبلغ قناة النادي بعودة اللاعب لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم الجاري، وذلك بناء على رغبة كارتيرون.
ويلعب أحمد رفعت في صفوف نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، وتنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.
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