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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ يقترب من مدافع لايبزيغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
اكدت صحيفة فرانس فوتبول ان نادي بايرن ميونيخ بطل المانيا اقترب كثيرا من ضم مدافع نادي لايبزيغ دايوت اوباميكانو خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت الصحيفة ان بايرن ميونيخ سيقطع الطريق على الأندية التي ترغب في ضم اللاعب وسيقنع لايبزيغ بضم اللاعب صاحب الـ21 عامًا.
عقد اللاعب الفرنسي يمتد حتى 2021 والشرط الجزائي سينخفض من 100 إلى 60 مليون يورو في الصيف المقبل وهذا المبلغ يمكن للبايرن دفعه.
يذكر ان أوباميكانو سيكون خير بديل مع رحيل محتمل للثنائي جيروم بواتينغ ودافيد ألابا.
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