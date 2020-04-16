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بايرن ميونيخ يقترب من مدافع لايبزيغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

اكدت صحيفة فرانس فوتبول ان نادي ​بايرن ميونيخ​ بطل المانيا اقترب كثيرا من ضم مدافع نادي ​لايبزيغ​ دايوت ​اوباميكانو​ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وقالت الصحيفة ان بايرن ميونيخ سيقطع الطريق على الأندية التي ترغب في ضم اللاعب وسيقنع لايبزيغ بضم اللاعب صاحب الـ21 عامًا.

عقد اللاعب الفرنسي يمتد حتى 2021 والشرط الجزائي سينخفض من 100 إلى 60 مليون يورو في الصيف المقبل وهذا المبلغ يمكن للبايرن دفعه.

يذكر ان أوباميكانو سيكون خير بديل مع رحيل محتمل للثنائي جيروم بواتينغ ودافيد ألابا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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