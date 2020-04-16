بايرن ميونيخ يقترب من مدافع لايبزيغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

اكدت صحيفة فرانس فوتبول ان نادي ​بايرن ميونيخ​ بطل المانيا اقترب كثيرا من ضم مدافع نادي ​لايبزيغ​ دايوت ​اوباميكانو​ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

Advertisements

وقالت الصحيفة ان بايرن ميونيخ سيقطع الطريق على الأندية التي ترغب في ضم اللاعب وسيقنع لايبزيغ بضم اللاعب صاحب الـ21 عامًا.

عقد اللاعب الفرنسي يمتد حتى 2021 والشرط الجزائي سينخفض من 100 إلى 60 مليون يورو في الصيف المقبل وهذا المبلغ يمكن للبايرن دفعه.

يذكر ان أوباميكانو سيكون خير بديل مع رحيل محتمل للثنائي جيروم بواتينغ ودافيد ألابا.