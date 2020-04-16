شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوسكتس: افضل الفوز بلقب البطولة فوق ارضية الملعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 اكد الدولي الاسباني ​سيرجيو بوسكتس​ لاعب ​برشلونة​ انه يفضل الفوز مع فريقه بلقب الليغا فوق ارضية الملعب وليس بفضل الغاء البطولة وتتويج البرشا المتصدر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بوسكتس: "سيكون من الصعب استئناف الدوري ولست مقتنعًا بأنه قريبًا يمكننا البدء في التدريبات". وعن احتمالية وتتويج برشلونة المتصدر قال: "أود أن ألعب حتى نهاية الدوري بلا شك صحيح أن لدينا فارق نقطتين عن ريال مدريد ويمكن أن يعطينا ذلك اللقب لكن ذلك لا يبدو جيدًا أفضل اللعب والفوز بالبطولة واستكمالها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوسكتس: افضل الفوز بلقب البطولة فوق ارضية الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.