راموس يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

يتجه ​ريال مدريد​ الاسباني الى تجديد عقد مدافعه وقائده سيرجيو ​راموس​ والذي ينتهي في صيف 2021 بسبب العلاقة المتميزة بينه وبين رئيس النادي وفلورنتينو بيريز.



العلاقة بين بيريز وراموس جيدة للغاية وفي أحسن أحوالها لذلك فهما في طريقهما للتوصل لاتفاق بشأن التمديد علماً أن هناك خلاف حالياً بينهما حول مدة العقد الجديد.

ويرغب ريال مدريد بتجديد عقد راموس سنة واحدة وفقاً لأدائه خاصة أنه في سن الـ34 في حين يريد سيرجيو راموس عقدًا طويل الأمد مع النادي لكي يضمن تواجده في صفوفه لاطول فترة ممكنة.