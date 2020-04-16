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برشلونة يريد التخلي عن لاعبه الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

يستعد نادي ​برشلونة​ الاسباني للتخلي عن مهاجمه الدولي الدنماركي مارتين ​برايثوايت​ بسعر زهيد بعد فترة قصيرة جدا من التعاقد معه.

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وكشفت صحيفة آس الإسبانية ان برشلونة سيقبل بيع اللاعب بمبلغ أقل من الذي دفعه فيه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة البلوغرانا ستوافق على بيع برايثوايت مقابل مبلغ 9.5 مليون يورو في حال لم يتمكن من بيعه بمبلغ أكبر من هذا وهو تقريباً نصف المبلغ الذي دفعه من أجل التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك إهتمام كبيرًا بالنجم الدنماركي من الدوري الإنكليزي حيث يرغب وست هام يونايتد في التعاقد معه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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