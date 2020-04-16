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شكرا لقرائتكم نجم سلة الاتحاد السابق يصاب بكورونا فى لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعرض محمد عرابى لاعب فريق كرة السلة السابق بنادى الاتحاد السكندرى للاصابة بفيروس كورونا ، خلال تواجده فى لندن حيث يقيم هناك .
ونشر عصام مجاهد لاعب السلة السابق فى العصر الذهبى ، و رئيس لجنة المسابقات السابق بمنطقة الاسكندرية ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، عن اصابة اللاعب بالفيروس ، متمنيا من اسرة السلة الدعاء له.
عرابى
محمد عرابي
وترك اللاعب رياضة السلة منذ سنوات قليلة ، و غادر الى لندن واقام هناك مع زوجته و ابناؤه .
يذكر ان محمد عرابى هو نجل سعيد عرابى مدير ادارى قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى .
كان الاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا " قرر تأجيل منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة ، و التى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 12 يوليو المقبل ببلغاريا .
وكان من المقرر أن يشارك فى البطولة المنتخب الوطنى لكرة السلة للناشئين ، حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات استراليا وكندا و إيطاليا .
وجاء قرار التأجيل من جانب الاتحاد الدولى ، لتقام فى الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، وهو نفس موعد إقامة بطولة كأي العالم للناشئات والتى تقام برومانيا ، على أن يكون هذا الموعد مبدئيا على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في منتصف شهر مايو المقبل وفقًا لتطورات الوضع العالمي بشأن فيروس كورونا المستجد.
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