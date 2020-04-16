شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يتلقى خطابا بإقامة البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار خطابا من الاتحاد الافريقى للعبة ، يفيد باقامة البطولة الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو بالمغرب كما هى ، ولكن بتغيير الموعد .

اكد عصام نوار رئيس الاتحاد ان الاتحاد الافريقى ارسل خطاب أن البطولة الافريقية التى كان مقرر إقامتها بالمغرب الشهر الماضى ، ستقام بالمغرب كما هى ولكن العام المقبل، خاصة بعد تأجيل اولمبياد طوكيو الى العام المقبل .

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كان اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، رحب بعودة اللاعبين المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة مع المنتخب فى الدورة الأولمبية القادمة بطوكيو، والانضمام لصفوف منتخب المصارعة.

ودعا الاتحاد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، جميع اللاعبين الدوليين من ممارسى اللعبة، والمقيمين بالخارج، ولمن يرغب فى العودة، للمشاركة مع المنتخب المصرى للمصارعة فى الدورة الأولمبية القادمة، على أن يتواصل مع الاتحاد لتذليل جميع العقبات التى يواجهها لعودته إلى بلده.

يذكر أن محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة هو الوحيد الذى تأهل الى اولمبياد طوكيو ، باختلال المركز الخامس فى بطولة العالم ، بينما اقترب عبد اللطيف منيع من التأهل ايضا ،و الذى كان سيتم من خلال بطولة المغرب التى تم تاجيلها ، للعام المقبل .