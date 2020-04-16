شكرا لقرائتكم إنبى يتفق مع حلمى طولان على تقليص عدد الأجانب الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مسؤولو نادى إنبى بالاتفاق مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق، بتقليص عدد الأجانب فى منافسات الدورى المصرى فى الموسم المقبل، فى ظل بحث اتحاد الكرة عن تقليص عدد الأجانب المسموح بهم لكل فريق فى الموسم الجديد.

ويرغب إنبى فى الموسم الجديد فى منح فرص أكبر لناشئى الفريق البترولى لمواصلة تصعيد المواهب التى يمتلكها النادى البترولى فى قطاع الناشئين لذا يرى مسؤولي النادى البترولى إن تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى بكل فريق سيمنح فرص أكبر للاعبين المحليين.

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فيما شدد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، علي أنه لن يفرط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسهم المدافع أسامة جلال والحارس محمود جاد والظهير الأيمن علي فوزي وقال طولان، في تصريحات تلفزيونية: "لن أوافق على رحيل أي لاعب النادي في احتياج لخدماته الفنية مهما كان المقابل المادي"، مضيفا: "إنبي كان يعاني في المواسم السابقة، بسبب بيع نجومه، مما أثر بشكل كبير على النتائج ووضع إنبي في بطولة الدوري" .

وأضاف:"يجب أن نحافظ على اللاعب الذي يحتاجه الفريق. هذا هو الأسلوب الذي نتبعه، بأن يبقى اللاعب معنا مهما كانت العروض، ولا مشكلة في رحيله بعد انتهاء تعاقده" مضيفا ان الفريق البترولي لا يستحق هذه المكانة ويجب ان نتعلم الدرس.

وعن التعاقد مع صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، قال:"علاقاتي جيدة بمسؤولي الأهلي ولكن لم يعرض علي أحد صالح جمعة، ولم يتحدث معي أحد بشأنه"مؤكدا:"صالح جمعة، لاعب مميز ويتمناه أي نادي"، وارتبط اسم بعض لاعبي انبي في الفترة الماضية بالانتقال إلى أي من ناديي الاهلي والزمالك.