شكرا لقرائتكم ظهير وجناح وديفندر.. فايلر يحدد أولوياته فى تدعيم الفريق بالصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أولوياته بشأن صفقات الفريق المطلوبة خلال ميركاتو الصيف المقبل ويأتي في مقدمتها الظهير الأيمن و"الجناح" ثم يأتي بعد ذلك تدعيم الوسط.

ويتشاور مسئولو الاهلي حالياً مع رينيه فايلر بشأن تدعيمات الفريق المُقترحة خلال إنتقالات الصيف المقبلة وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع فايلر منذ أيام لمناقشة والتعرف على إحتياجات الفريق الفنية في الصيف المقبل ، وخلال الجلسة لم يُبالغ المدرب السويسري في طلباته ولا إحتياجاته الفنية عكس ما يُردد البعض أو عكس ما يظن الأخرون فالمدير الفني للأهلي أوصى بضم جناح أيسر ليكون بديلاً لرمضان صبحي المُعار للأهلي من هيدرسيفيلد الإنجليزي والذي يرفض البقاء في القلعة الحمراء ويُفضّل العودة لأوربا.

كما أوصى فايلر بضم ظهير أيمن لتعويض أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده مع الأهلي ورحل إلى بيراميدز ، وبعد ذلك يرى المدير الفني أن خط االوسط قد يحتاج لتدعيم وفيما عدا ذلك يرى المدير الفني أن الفريق لا يحتاج صفقات كثيرة أو تدعيمات.

ويعول المدير الفني على لاعبي الأهلي المُعارين لأندية مصرية وخارجية ويرى أنه سيستفيد من بعضهم في تدغيم الفريق بالشكل المناسب كما يرى المدرب السويسري أن بعض المراكز لا تحتاج تدعيماً رغم مطالبة البعض بذلك منها على سبيل المثال مركز حراسة المرمى حيث يؤكد فايلر أنخه لا يحتاج تدعيماً رعغم رحيل شريف أكرامي لعدم تجديد عقده مع النادي.

فايلر كان قد تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

Advertisements

يراقب الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى لاعبيه المحترفين عن طريق برنامج أون لاين لمعرفة مدى استجابتهم للبرنامج الموضوع من قبل المدير الفنى تحت رقابة من الدكتور حليم اخصائى التأهيل ومخطط احمال الفريق .

كان الجهاز الفنى قد رفض سفر اللاعبين المحترفين بالمصرى وهم ايزى ايميكا وأوستن أموتو وسعيدو صنبورى ومحمود وادى ومفتاح طقطق حفاظا عليهم من وباء كورونا .

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

ويأمل طارق العشرى فى حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية حتى عودتهم للتدريبات بشكل طبيعى وذلك خلال فترة الحجر المنزلى الذى فرضته الدولة حفاظا على المواطنين من وباء كورونا القاتل .

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أنه يراقب تدريبات اللاعبين الأفارقة بالنادى بنفسه خوفا من زيادة الوزن او التقصير فى أداء التدريبات مؤكدا انه سيواجه هذا الامر بكل حسم طبقا للائحة الموضوعة وموقع عليها اللاعبون جميعا .