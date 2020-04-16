شكرا لقرائتكم المدير الفنى لسلة الاتحاد يتنازل عن نصف مرتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مرعى المدير الفنى لفريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى أن تنازله عن نصف راتبه ، فى النادى ، سيكون لحين انتهاء الازمة التى تمر بها البلاد ، و الخاصة بفيروس كورونا .

وقال مرعى فى تصريحات خاصة ، هذا اقل ما يجب ان نفعله مع النادى فى الظروف الحالية ، ونرجو ان تعود الامور الى طبيعتها فى اسرع وقت ، حتى يعود النشاط مرة أخرى .

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واضاف المدير الفنى أن كل افراد الجهاز الفنى قاموا بنفس التنازل ، حبا و تفاهم مهم للامر ، و ليس اجبارا من مجلس الادارة ، وفيما يخص لاعبى الفريق فهم يتفهمون الأزمة ايضا وسيقوم عدد منهم بالتنازل على ان يتم ذلك وفقا لوجهة نظرهم دون تدخل ادارى ، فالامر كله يندرج تحت بند " الحرية الشخصية "

يذكر ان محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالتنازل عن 50% من راتبه خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وجاء قرار مدرب الاتحاد بسبب الحالة الاقتصادية الغير جيدة بالمرة التي يمر بها العالم أجمع والتي تسببت في ايقاف النشاط الرياضي والكروي في كل دوريات العالم بسبب انتشار ڤيروس كورونا.