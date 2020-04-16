شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يعيد تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن إعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات عقب عودة النشاط المتوقف حاليا لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا .

وقال سامح حمدى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه بصدد وضع تصور لتشكيل اللجان الجديد و على رأسها لجنة المنتخبات من أجل إختيار الأجهزة الفنية لجميع المراحل السنية فى المرحلة المقبلة .

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وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

كما كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.

فيما أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن تقليل عدد ساعات العمل للموظفين فى الاتحاد خلال يومى العمل الأحد والأربعاء من أجل الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه إنه يوجد موظفيين ينتهى وقت عملهم فى الثانية ظهرا وآخرين فى الرابعة عصرا لتقليل الأعداد.